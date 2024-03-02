Топ-10 самых мощных смартфонов февраля по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий февральский рейтинг самых производительных флагманов и субфлагманов.

Несмотря на преобладание устройств на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (шесть из десяти лидеров), первое место среди флагманов занял OPPO Find X7, оснащённый чипсетом MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. В тройку лидеров вошли два смартфона на платформе Qualcomm — ASUS ROG Phone 8 Pro и iQOO 12.

В рейтинге субфлагманов на первом месте Redmi K70E. За ним разместились realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo.