Представлены OPPO Find X7 и X7 Ultra — фотофлагманы с топовым «железом»

8 января в Китае компания OPPO провела презентацию, на которой представила два флагманских смартфона — Find X7 и X7 Ultra. Оба устройства получили схожий внешний вид и топовое «железо».

Одно из основных отличий смартфонов — процессор. Если базовая версия получила восьмиядерный MediaTek Dimensity 9300 с частотой до 3,2 ГГц и графическим процессором Mali-G720 Immortalis MP12, то Ultra — его прямой конкурент Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 3,3 ГГц и Adreno 750. В тесте AnTuTu оба устройства набирают более 2,1 млн баллов.

Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с дюймовым сенсором Sony LYT-900 и двумя перископными модулями: с 3-кратным и 6-кратным оптическим приближением. Максимальный цифровой зум — до 120х.

Старшая модель также отличается чуть большим дисплеем и разрешением, обладает водонепроницаемым корпусом стандарта IP68, а также поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт.

Характеристики OPPO Find X7

Габариты: стеклянный – 162,7×75,4×8,7 мм, 206 г; кожаный – 162,7×75,4×9,0 мм, 202 г

Дисплей: 6,78 дюйма (2780×1264), AMOLED, 1-120 Гц, до 4500 нит, защита Gorilla Glass Victus 2

Процессор: MediaTek Dimensity 9300

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256/512 ГБ или 1 ТБ (UFS 4.0)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.6, 85°, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 119°, AF; телефото — 64 Мп, f/2.6, 33°, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4, 90°, AF

Защита от влаги: IP65

ОС: ColorOS 14 (Android 14)

Связь: Bluetooth 5.4, GPS, LTE, 5G, Wi-Fi 7, USB-C (2.0), IrDA, NFC

Характеристики OPPO Find X7 Ultra

Габариты: 164,3×76,2×9,5 мм, 221 г

Дисплей: 6,82 дюйма (3168×1440), AMOLED, 1-120 Гц, до 4500 нит, защита Gorilla Glass Victus 2

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256/512 ГБ (UFS 4.0)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт (беспроводная 50 Вт)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, 86°, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 123°, AF; телефото — 50 Мп, f/2.6, 36°, OIS, AF; телефото — 50 Мп, f/4.3, 18°, OIS, AF; фронтальная — 32 Мп, f/2.4, 90°, AF

Защита от влаги: IP68

ОС: ColorOS 14 (Android 14)

Связь: Bluetooth 5.4, GPS, LTE, 5G, Wi-Fi 7, USB-C (3.2), IrDA, NFC

Смартфоны OPPO Find X7 и X7 Ultra поступят в продажу 12 января. Цены на устройства следующие:

Find X7 (12/256 ГБ) — 3999 юаней (~50 300 рублей)

Find X7 (16/256 ГБ) — 4299 юаней (~54 000 рублей)

Find X7 (16/512 ГБ) — 4599 юаней (~57 800 рублей)

Find X7 (16 ГБ/1 ТБ) — 4999 юаней (~62 900 рублей)

Find X7 Ultra (12/256 ГБ) — 5999 юаней (~75 400 рублей)

Find X7 Ultra (16/256 ГБ) — 6499 юаней (~81 700 рублей)

Find X7 Ultra (16/512 ГБ) — 6999 юаней (~88 000 рублей)