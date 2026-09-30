Apple добавила в iOS 27 и iPadOS 27 функцию обнаружения имитации риска

Apple добавила в iOS 27 и iPadOS 27 новую функцию Impersonation Risk Detection, которая в реальном времени анализирует поведение пользователя и помечает потенциальные социальные инженерные атаки.

Функция автономно работает только на устройстве, поэтому личные данные не передаются Apple. При запросе оценки риска приложение получает метку уровня риска без доступа к исходным данным.

Система различает три уровня риска: Unknown — подозрений нет, Medium — обнаружены некоторые признаки, High — выявлены явные признаки мошенничества.

Включить опцию можно в настройках.