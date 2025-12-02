Обзор Oppo A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

Компания OPPO выпустила смартфон, который сложно «убить» и ещё сложнее разрядить — A6 Pro. Новинка делает ставку на крепкий корпус, большую батарею и практичность по доступной цене.

Но действительно ли OPPO A6 Pro настолько живучий? Вместо того чтобы верить красивому описанию, я устроил ему честный стресс-тест. Все подробности показываю и раскрываю в обзоре.

Характеристики OPPO A6 Pro

Модель: OPPO A6 Pro (CPH2799)

Габариты: 158.2×74.02×8 мм, 188 г

Дисплей: 6.57 дюймов, AMOLED, FHD+ (2372×1080 пикселей), 397 ppi, до 120 Гц, тач до 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, 1400 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, защитное стекло AGC DT-Star D+

Процессор: MediaTek Helio G100

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR4X)

Память: 256 ГБ (UFS 2.2)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, угол обзора 76°, автофокус; дополнительный модуль — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 16 Мп, f/2.4

Батарея: 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP66, IP68, IP69

ОС: ColorOS 15 (Android 15)

Связь: Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 5.4 LE, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, 2×nano-SIM, USB Type-C

Цена на момент обзора: 22 999 ₽

Комплектация

OPPO A6 Pro приезжает в фирменной белой коробке. На лицевой стороне красуется название модели, а сбоку производитель вынес основные особенности устройства. Всё выглядит просто, но стильно.

С комплектом тут полный порядок. Есть всё, что нужно, чтобы начать пользоваться смартфоном сразу «из коробки»:

Смартфон;

Адаптер питания 80 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Силиконовый защитный чехол;

Защитная плёнка (на экране с завода);

Скрепка для SIM-лотка;

Документация.

Отдельно хочется сказать пару слов о чехле. Он не прозрачный, а выполнен в приятном сером цвете. На смартфоне смотрится аккуратно. Углы дисплея защищены выступающими бортиками. Но есть и странный момент: вокруг блока камер защитного бортика почему-то нет.

Внешний вид и защита

OPPO A6 Pro продаётся в двух цветах — «звёздный синий» и «пыльно-зелёный». У меня второй вариант, который в реальности отдаёт слегка голубоватым оттенком. В целом расцветка мягкая и ненавязчивая.

Корпус смартфона выполнен из пластика, который стилизован под металл. Он матовый, закруглённые боковые грани делают хват комфортным, поэтому в руке A6 Pro сидит удобно.

Рамка немного светлее задней панели, что создаёт аккуратный визуальный контраст. По толщине аппарат вполне стандартный (8 мм), но за счёт небольших габаритов выглядит тоньше, чем есть на самом деле.

Блок камер на задней панели почти не выпирает, поэтому смартфон можно спокойно класть на стол без этих раздражающих «покачиваний». Это редкость для современных моделей, где камеры обычно торчат как минимум на пару миллиметров.

На нижней грани устройства расположился комбинированный лоток для SIM-карт и карты памяти, микрофон, разъём USB-C и динамик. Основной динамик играет громче, верхний чуть тише, но вместе они дают чистый и довольно насыщенный звук. На максимальной громкости хрипов нет

Сверху есть ещё один микрофон, а на правой грани — качелька громкости и кнопка питания.

Одной из ключевых особенностей OPPO A6 Pro является влагозащита по стандартам IP66, IP68 и IP69: смартфон выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метра на полчаса и способен терпеть горячие водяные струи до двух минут. Как он поведёт себя в подобном сценарии, я проверил лично. Сам момент погружения в воду можно увидеть в Telegram-канале.

Единственная деталь, где заметен уплотнитель. Именно он защищает слот для SIM-карты от воды.

Кроме того, он устойчив к падениям и ударам. Это достигается благодаря прочным материалам и усиленной конструкции корпуса. В частности, A6 Pro прошел испытания на ударопрочность по военному стандарту MIL-STD 810H и в соответствии с сертификацией SGS, включая испытания на падение под разными углами, высокоинтенсивные удары и другие испытания на прочность.

Сертификаты — хорошо, но интереснее практика. Я подкинул OPPO A6 Pro, он сделал сальто и приземлился экраном на пол. Реакция простая: продолжил работать как ни в чём не бывало.

В целом смартфон производит впечатление продуманного и хорошо собранного устройства, которое не боится ни активной эксплуатации, ни случайных неприятностей.

Экран

OPPO A6 Pro получил 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Благодаря тому, что в новом поколении производитель отказался от IPS, картинка стала ярче, цвета — живее, да и в целом экран ощущается куда современнее.

Высокая герцовка делает анимации и работу устройства максимально плавными. Нет вопросов и к яркости экрана — заявленный показатель 1400 нит. В реальной эксплуатации дисплей читаемый не только в помещении, но и на улице при ярком солнце.

Ещё один плюс экрана — частота ШИМ 3840 Гц. Глаза не устают вообще, даже после долгого чтения вечером в темноте.

Помимо этого, под разными углами цветопередача остаётся ровной: картинка не уходит в синий или зелёный, как бывает на бюджетных AMOLED-панелях.

Единственный недостаток — урезанный Always On Display, который работает только 10 секунд. Если честно, не совсем понимаю смысла в функции, если она работает только в таком режиме. Но что есть, то есть.

Камеры

Несмотря на наличие двух объективов в блоке камер, рабочий модуль здесь только один — 50-мегапиксельный основной сенсор со светосилой f/1.8, углом обзора 76° и автофокусом.

На практике камера делает достаточно хорошие фото. Обработка мягкая, цвета не перекручены, кадр выглядит естественно. В портретах смартфон аккуратно размывает фон, не «откусывая» уши и волосы — для своей категории результат хороший.

Оптического зума тут нет, только цифровой. Однако даже при небольшом увеличении заметно, что картинка дорисовывается алгоритмами.

Ночной режим работает аккуратно: делает сцену чуть контрастнее и светлее. Шумы появляются, но без «каши».

Видео основная камера пишет максимум в 1080p при 60 FPS.

Все оригиналы фото на OPPO A6 Pro доступны по ссылке.

Фронталка тут 16 Мп. Фотографии получаются обычные, без вау-эффекта, но для соцсетей и видеозвонков более чем достаточно. Видео пишет в 1080p 30 FPS, чего достаточно для повседневных задач.

Производительность

Аппаратной основой OPPO A6 Pro стал MediaTek Helio G100 — проверенный и стабильный бюджетный процессор. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти. В простых задачах смартфон шустрый и без труда справляется с работой нескольких приложений одновременно.

А вот в играх ждать чудес не стоит. Хотя это касается в основном требовательных игр, таких как Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В них придётся не только выбрать низкие настройки графики, но и довольствоваться 30-40 FPS. В Standoff 2 можно выставлять высокие настройки, PUBG Mobile тоже работает уверенно на высоких или средних, если нужна максимальная плавность. Call of Duty Mobile ограничивается средними настройками, но при этом идёт стабильно.

Самое главное, что даже под нагрузкой A6 Pro ведёт себя стабильно — не перегревается и не троттлит. OPPO заявляет, что это достигается благодаря системе охлаждения с паровой камерой, которая эффективно отводит тепло.

«Из коробки» смартфон работает на ColorOS 15 (Android 15). Интерфейс работает плавно, рекламы в системе нет, а кастомизировать можно почти все элементы. Естественно, не обошлось без ИИ-функций в фоторедакторе: можно удалять блики, повышать резкость, убирать лишние объекты. Работает всё это достаточно аккуратно — для повседневного использования вполне подходит.

Сутки во льду: честный тест OPPO A6 Pro

Главная идея эксперимента родилась из зимней ситуации, пусть и слегка утрированной. Представим: мороз, скользкая лужа, телефон выскальзывает из рук и падает в ледяную воду. Мороз поджимает, поверхность быстро схватывается, и гаджет частично оказывается в плену льда. В такие моменты важнее не красивые обещания, а умение смартфона пережить холод и продолжить жить обычной жизнью.

Чтобы проверить такой эпизод честно, я взял полностью рабочий и включенный OPPO A6 Pro, поместил его в ёмкость, залил водой и отправил в морозилку на сутки. Заряд был около 90%.

Через сутки достаю форму и наблюдаю толстую глыбу льда. Делаю звонок на номер и через прозрачные участки вижу реакцию: входящий вызов идёт, смартфон ловит сеть, вибрирует, а экран подсвечивается. То есть он продолжает жить под ледяной коркой.

Дальше начался самый нервный этап — освобождение устройства при помощи молотка. Удары по льду создают вибрации, и такое воздействие физически может передаваться корпусу.

Полный процесс доступен на YouTube.

Лёд — плотная среда, ударная волна частично проходит сквозь него, поэтому в теории подобная нагрузка способна навредить смартфону. Несмотря на это, я раскалывал капсулу, постепенно раскрывая корпус.

После извлечения аппарат выглядел как гость из арктической экспедиции. Задняя крышка ледяная, экран покрыт инеем.

Первые две минуты кнопка блокировки вела себя странно — уплотнитель на морозе затвердел. Динамик выдавал приглушённый звук, но сенсорный слой работал бодро: интерфейс откликался, приложения запускались мгновенно, а Call of Duty стартовала без единой задержки. Встроенное игровое приложение показало 12 градусов на процессоре, вполне ожидаемое значение, поскольку после извлечения устройство уже успело немного прогреться за счёт работы системы и тепла от рук.

Через час смартфон полностью высох. Динамики оттаяли и снова начали звучать чисто, камера фокусируется без артефактов, датчики работают корректно. Больше всего удивило состояние аккумулятора. За сутки в ледяной гробнице заряд просел лишь на два процента. Устройство не выключилось, не ушло в защиту, батарея не деградировала.

Смартфон выдержал не просто воду, а суточное пребывание под заморозкой и дополнительную вибрационную нагрузку при раскалывании льда. За подобную стойкость хочется поставить жирный плюс.

Как проходил весь процесс извлечения — показали в ролике на YouTube.

Автономность

Огромный аккумулятор — ещё одна сильная сторона OPPO A6 Pro. За автономность смартфона отвечает батарея на 7000 мАч — объём, который ещё пару лет назад казался фантастикой для доступного устройства. Производитель отмечает, что она сохранит более 80% ёмкости после 5 лет использования.

При обычном использовании (мессенджеры, соцсети, фото, просмотр видео, музыка и голосовые звонки) устройства хватает на 2-2,5 дня.

Радует и зарядка. A6 Pro получил фирменный адаптер питания на 80 Вт, который заряжает смартфон от 1% до 100% за 60-65 минут.

Кроме того, есть реверсивная зарядка, позволяющая подзарядить наушники или другие устройства от смартфона.

Итого. Стоит ли покупать OPPO A6 Pro?

OPPO A6 Pro получился тем самым «рабочим» смартфоном, который делает упор на крепкий корпус, огромную батарею и хороший экран. Аккумулятор 7000 мАч и 80-Вт зарядка дают уверенное ощущение, что аппарат не подведёт в течение дня.

Ему нестрашно погружение в воду, горячие струи он переносит спокойно, а ударопрочность подтверждена испытаниями по военному стандарту. После нашего суточного эксперимента в ледяной капсуле впечатление только усилилось: смартфон не просто выдержал заморозку, но и сохранил заряд, сохранил работоспособность всех модулей и без проблем запустил игру.

Конечно, A6 Pro не претендует на роль флагмана для тяжёлого гейминга и не заменит продвинутый камерафон. Но как практичное решение на каждый день, которое не боится жестких условий и ведёт себя честно в реальных сценариях, OPPO A6 Pro стоит внимания.

