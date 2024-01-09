ASUS показала игровые смартфоны ROG Phone 8 и 8 Pro на Snapdragon 8 Gen 3

ASUS на выставке CES 2024 показала новые игровые смартфоны ROG Phone 8 и 8 Pro. Особый акцент производитель делает на защиту устройств от влаги и пыли по стандарту IP68.

Новинки получили более тонкий корпус, чем у прошлых моделей. Флагманская модель ROG Phone 8 Pro обладает LED-дисплеем Anime Vision из 341 элемента, который может отображать предустановленные анимации. Базовая модель ROG Phone 8 оснащена только логотипом Aura RGB Lighting.

Характеристики Asus ROG Phone 8 и 8 Pro

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Память Asus ROG Phone 8: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X (8533 Мбит/с), 256 ГБ постоянной UFS 4.0

12/16 ГБ оперативной LPDDR5X (8533 Мбит/с), 256 ГБ постоянной UFS 4.0 Память Asus ROG Phone 8 Pro: 16/24 ГБ оперативной LPDDR5X (8533 Мбит/с), 512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0

16/24 ГБ оперативной LPDDR5X (8533 Мбит/с), 512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0 Дисплей: 6,78″, 2400×1080, LTPO AMOLED, 165 Гц, до 2500 нит, HDR10, Gorilla Glass Victus 2

6,78″, 2400×1080, LTPO AMOLED, 165 Гц, до 2500 нит, HDR10, Gorilla Glass Victus 2 Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая зарядка 65 Вт (QC 5.0 / PD 3.0 / PPS), беспроводная зарядка 15 Вт

5500 мАч, быстрая зарядка 65 Вт (QC 5.0 / PD 3.0 / PPS), беспроводная зарядка 15 Вт ОС: Android 14, ROG UI

Смартфоны обладают проработанной системой охлаждения GameCool 8 с конструкцией Rapid-Cooling Conductor для передачи тепла от процессора к задней панели. Если этого мало, можно подключить внешний кулер AeroActive Cooler X для дополнительного охлаждения.

В камерах применяется 6-осевой стабилизатор, телеобъектив с трёхкратным увеличением, а также технология OZO Audio для очистки аудио с микрофонов от шумов.

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Официальная стоимость Asus ROG Phone 8 и 8 Pro

ROG Phone 8 16+256 ГБ — $1099;

ROG Phone 8 Pro 16+512 ГБ — $1199;

ROG Phone 8 Pro 24 ГБ + 1 ТБ — $1499.