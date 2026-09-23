В России начались продажи «умных» часов TECNO Watch GT 1S и Watch 4
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В России начались продажи «умных» часов TECNO Watch GT 1S и Watch 4

Новинки подойдут как для спортсменов, так и для повседневного использования.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:13
В России начались продажи «умных» часов TECNO Watch GT 1S и Watch 4

Tecno представила на российском рынке две новые модели смарт-часов — Watch GT 1S и Watch 4. Первая получила двухчастотный GPS с качественным дисплеем, вторая выступает более доступным вариантом с обычным TFT-экраном, но со схожими техническими характеристиками.

TECNO Watch GT 1S
Смарт-часы оснащены 1,51-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 480 мАч, заявлено время автономной работы до 168 часов и до 360 часов в режиме ожидания, время зарядки составляет 120 минут.

В России начались продажи «умных» часов TECNO Watch GT 1S и Watch 4

За связь отвечает Bluetooth 5.3 и двухчастотная система GPS L1 + L5 для определения местоположения. Корпус выполнен из металла и защищён от воды (5 ATM). Есть встроенный динамик и микрофон для совершения звонков через Bluetooth.

Смарт-часы поддерживают мониторинг показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса и параметры сна. Новинка совместима с операционными системами Android 8.0, iOS 12.0 и выше.

TECNO Watch 4
Смарт-часы оснащены 1.39-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 360×360 пиксилей. Ёмкость аккумулятора составляет 580 мАч, заявлено время автономной работы до 312 часов и до 456 часов в режиме ожидания, время зарядки составляет 120 минут.

За связь отвечает Bluetooth 5.3 и GPS L1 для определения местоположения. Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту IP68. Есть встроенный динамик и микрофон для совершения звонков через Bluetooth.

Смарт-часы поддерживают мониторинг показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса и параметры сна. Новинка совместима с операционными системами Android 8.0, iOS 12.0 и выше.

Обе версии смарт-часов уже появились в продаже в российских розничных магазинах по цене 4 999 рублей за TECNO Watch 4 и 8 999 рублей за TECNO Watch GT 1S.

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