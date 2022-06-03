Илон Маск раскрыл дату анонса робота-гуманоида Tesla Bot

Tesla Bot, также известный как Optimus, — концепт робота-гуманоида, наконец-то получил дату выхода – 30 сентября. На это день также был перенесён День искусственного интеллекта Tesla, который изначально должен был пройти 19 августа.

На момент анонса, Илон Макс уточнил, что до конца 2022 года выйдет рабочий прототип, а в 2023 году начнётся массовое производство роботов. По словам Маска, создание Tesla Bot является для компании Tesla приоритетом.

Изначально робот будет выполнять простые задачи, но со временем его круг поручений будет расширяться.

Уже известно, что роботом будет управлять искусственный интеллекта. Рост машины составит 173 см, а вес — около 56 кг. Вместо лица будет установлен дисплея для отображения информации.

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