Илон Маск мог показать инвесторам SpaceX свой первый ИИ-смартфон
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Илон Маск мог показать инвесторам SpaceX свой первый ИИ-смартфон

Проект пока выглядит не как близкий запуск, а как часть большой истории для инвесторов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:01
Илон Маск мог показать инвесторам SpaceX свой первый ИИ-смартфон

SpaceX могла показать инвесторам прототип компактного устройства для работы с искусственным интеллектом. По данным The Wall Street Journal, гаджет напоминает смартфон, но внутри компании его описывали как новый способ взаимодействия человека с ИИ. Презентация, как утверждают источники газеты, прошла на фоне подготовки SpaceX к IPO.

По данным WSJ, прототип тоньше iPhone, работает на собственной операционной системе и использует чип Snapdragon от Qualcomm. В устройство также якобы интегрированы технологии xAI, связанной с Илоном Маском компании в сфере искусственного интеллекта. При этом SpaceX, по словам источников газеты, отдельно подчёркивала, что проект находится на ранней стадии: дизайн может измениться, а решение о выпуске пока не принято.

После публикации Илон Маск отверг сообщение WSJ и назвал его ложным. Reuters также пишет, что SpaceX и Qualcomm не ответили на запросы о комментарии. Поэтому на данный момент речь идёт не об официальном анонсе, а о сообщении СМИ, которое сама сторона Маска публично отрицает.

Опрошенные The GEEK эксперты считают, что к такой истории стоит относиться с заметной долей скепсиса. По их мнению, демонстрация прототипа инвесторам перед IPO может быть не столько подготовкой к скорому запуску устройства, сколько попыткой показать новую зону роста для SpaceX. Компания продаёт инвесторам не только ракеты, Starlink и спутниковую связь, но и более широкую экосистему вокруг ИИ, собственной ОС и сервисов xAI.

Если разработка действительно существует, финальный продукт может оказаться не классическим смартфоном, а устройством для связи через Starlink, персональным ИИ коммуникатором или экспериментальной платформой для сервисов Маска. Но без сроков выпуска, характеристик и публичной демонстрации говорить о конкуренте iPhone или Android смартфонов пока рано.

Ранее The GEEK собрал все главные слухи о возможном «телефоне Tesla».

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