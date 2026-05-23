Владельцы Tesla в Европе проехали 20 млн км на «автопилоте»

Tesla сообщила, что суммарный пробег автомобилей с активированной системой FSD Supervised в Европе превысил 20 млн км. Об этом рассказало региональное подразделение Tesla Europe, Middle East & Africa.

FSD Supervised — продвинутая система помощи водителю, которая умеет самостоятельно рулить, тормозить, перестраиваться и вести автомобиль по маршруту. При этом водитель всё равно обязан следить за дорогой и быть готовым взять управление на себя в любой момент.

Ранее Tesla сообщала о примерно 15 млн км пробега с FSD Supervised. Таким образом, показатель вырос примерно на 5 млн км всего за несколько дней.

Недавно система стала доступна владельцам Tesla в Литве. До этого FSD Supervised начали постепенно запускать в Нидерландах — первой европейской стране, где технологию одобрил местный регулятор.

Tesla подчёркивает, что FSD Supervised должна повысить безопасность движения и помочь компании постепенно внедрять более продвинутые функции вождения на европейских дорогах.