Владельцы Tesla в Европе проехали 20 млн км на «автопилоте» | The GEEK
Новости

Владельцы Tesla в Европе проехали 20 млн км на «автопилоте»

После запуска системы в Нидерландах и Литве суммарный пробег с активированным ассистентом достиг 20 млн км.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:33
Владельцы Tesla в Европе проехали 20 млн км на «автопилоте»

Tesla сообщила, что суммарный пробег автомобилей с активированной системой FSD Supervised в Европе превысил 20 млн км. Об этом рассказало региональное подразделение Tesla Europe, Middle East & Africa.

FSD Supervised — продвинутая система помощи водителю, которая умеет самостоятельно рулить, тормозить, перестраиваться и вести автомобиль по маршруту. При этом водитель всё равно обязан следить за дорогой и быть готовым взять управление на себя в любой момент.

Ранее Tesla сообщала о примерно 15 млн км пробега с FSD Supervised. Таким образом, показатель вырос примерно на 5 млн км всего за несколько дней.

Недавно система стала доступна владельцам Tesla в Литве. До этого FSD Supervised начали постепенно запускать в Нидерландах — первой европейской стране, где технологию одобрил местный регулятор.

Tesla подчёркивает, что FSD Supervised должна повысить безопасность движения и помочь компании постепенно внедрять более продвинутые функции вождения на европейских дорогах.

Обсудить

Главное по теме

Новости Tesla отзовёт все 173 проданных Cybertruck Long Range с задним приводом

По данным NHTSA, трещины в отверстиях для шпилек могут привести к отделению шпильки от ступицы колеса.
Новости Tesla выпустила сверхлимитированные Model S Plaid и Model X Plaid Signature Edition Новости Tesla набирает людей для массового производства робота Optimus

Похожие материалы

Авто Владелец Audi встроил WearOS прямо в коробку передач

Владелец Audi A4 2001 года встроил старые смарт-часы TicWatch Pro 3 в рычаг коробки передач.

 Mercedes-Benz Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с.

Самый мощный серийный автомобиль в истории бренда с отдачей до 1169 л.с. и зарядкой до 80% за 11…

 Tesla Tesla Phone 2026: дата выхода, характеристики и цена нового смартфона Илона Маска

Спутниковый интернет, солнечная зарядка и другие возможные функции.

 Spacex Маск: Tesla и SpaceX AI продолжат закупать чипы Nvidia

Tesla и SpaceX AI не откажутся от Nvidia даже с собственными чипами.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Учёные нашли планету с метаном и аммиаком в атмосфере Mozilla готовит крупный редизайн Firefox под кодовым названием Project Nova АНБ США рассекретило эпизод с погоней 13 истребителей за НЛО GTA VI выйдет 19 ноября, а её продвижение начнётся летом. Больше никаких переносов СМИ: плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ перенесли на осень Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  2. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  4. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  5. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры
Смотреть все обзоры