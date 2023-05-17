Tesla Bot научился ходить и собирать вещи

Tesla представила видеоролик, демонстрирующий новые возможности Tesla Bot. Разработанные роботы теперь способны медленно передвигаться, распознавать объекты и собирать предметы. Илон Маск заявил, что его команда смогла собрать работающих роботов непосредственно перед записью видео.

Планируется, что Tesla начнет производство «ботов» сразу после запуска массового производства Cybertruck в текущем году.

Робот-гуманоид Tesla Bot был анонсирован в августе 2021 года.