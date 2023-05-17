Top.Mail.Ru
Новости

Tesla Bot научился ходить и собирать вещи

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 10:33

Tesla представила видеоролик, демонстрирующий новые возможности Tesla Bot. Разработанные роботы теперь способны медленно передвигаться, распознавать объекты и собирать предметы. Илон Маск заявил, что его команда смогла собрать работающих роботов непосредственно перед записью видео.


Планируется, что Tesla начнет производство «ботов» сразу после запуска массового производства Cybertruck в текущем году.

Робот-гуманоид Tesla Bot был анонсирован в августе 2021 года.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
The Verge

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной