Tesla отзовёт все 173 проданных Cybertruck Long Range с задним приводом

Tesla объявила отзыв заднеприводных Cybertruck Long Range из-за дефекта тормозных дисков. Уведомление опубликовано на сайте Национального управления безопасности дорожного движения США.

По данным Tesla, отверстия для шпилек в тормозных дисках могут треснуть. В результате шпилька колеса может отделиться от ступицы.

Отзыв затрагивает все 173 проданных Cybertruck Long Range стоимостью $70 000. Речь идёт о версиях с 18-дюймовыми стальными колёсными дисками. Компания бесплатно заменит передние и задние тормозные диски, ступицы и колёсные гайки.

Tesla сообщила о трёх гарантийных случаях, которые могут быть связаны с проблемой. При этом компании неизвестно о столкновениях, травмах или погибших из-за дефекта.

В Tesla объяснили, что сильные дорожные неровности и повороты могут создавать нагрузку на отверстия для шпилек. Если трещины будут увеличиваться при дальнейшей эксплуатации, шпилька колеса может отделиться от ступицы.

Это уже 11-й отзыв Cybertruck. Ранее у пикапа выявляли проблемы с педалью акселератора, отделкой, инвертором, камерами заднего вида и размером шрифта.

Заднеприводную версию Cybertruck Tesla выпустила в апреле прошлого года, но сняла с производства спустя несколько месяцев. На более дешёвый полноприводный Cybertruck с двумя электромоторами за $60 000 новый отзыв не распространяется.

