Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot

Компания Tesla расширяет свои проекты. Стало известно, что компания разрабатывает человекоподобного робота под простым названием Tesla Bot.

Сам Илон Маск заявил, что робот будет дружелюбным, а также достаточно медленным и слабым, чтобы его можно было обогнать или одолеть. Сделано это на тот случай, если произойдёт восстание машин.

Tesla Bot будет работать с помощью искусственного интеллекта, мало чем отличающейся от технологии автопилота компании для своих автомобилей. Он будет разработан, чтобы выполнять различные опасные и скучные задачи для людей. Также он должен получить возможность покупать продукты для своего владельца и выполнять элементарные строительные работы.

Высота робота составит 173 см, а вес — около 56 кг. Вместо лица у него будет дисплей отображения информации. Конечности будут управляться с помощью специальные сервоприводов. Скорость передвижения робота составит до 8 км/ч.

Tesla планирует представить рабочий прототип Tesla Bot уже в 2022 году.