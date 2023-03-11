Steam Deck 2 выйдет через несколько лет

Сотрудники Valve дали интервью изданию Rock Paper Shotgun в честь годовщины запуска Steam Deck. Они выразили удивление разнообразием вариантов использования мини-ПК. Владельцы устройства создавали для него дополнительные аксессуары, запускали эмуляторы консолей, включая Nintendo Switch и создавали оригинальные загрузочные экраны.

Работники Valve отметили успех Steam Deck и заявили, что 42% владельцев используют его в качестве основной игровой платформы, отдавая предпочтение мини-ПК перед ПК и консолями. Этот успех побудил компанию изучать возможности улучшения портативного ПК ещё более энергично. Однако следующее поколение Steam Deck с высокой производительностью выйдет не раньше, чем через несколько лет, сообщил Янг (дизайнер Valve).

Пока неясно, планирует ли компания выпустить промежуточный апдейт, наподобие «Steam Deck Pro», перед выходом нового поколения. Кроме того, ранее Valve включила поддержку трассировки лучей на Steam Deck в DOOM Eternal.