Представлен робот-пылесос Starwind SRV4570

Компания Starwind выпустила робот-пылесос Starwind SRV4570 с функциями влажной и сухой уборки.

Робот ориентируется в пространстве при помощи гироскопа, имеет 6 режимов работы, которые можно активировать через фирменное мобильное приложение или при помощи пульта ДУ.

Заявленная производителем площадь очистки достигает до 50 кв.м., а для всего мусора предусмотрен пылесборник на 300 мл. Мощность всасывания устройства составляет 15 Вт с максимальной рабочей высотой до 12 мм и уровнем шума до 65 дБ.

Робот-пылесос работает от аккумулятора емкостью 2000 мАч. За счет него время автономной работы составляет около 2 часов, а на всю зарядку от комплектной станции уходит до 4-5 часов.

Starwind SRV4570 уже поступил в продажу и доступен для покупки только в белом цвете.

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