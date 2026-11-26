Спустя неделю после релиза GTA VI на консолях энтузиасты заявили о выпуске неофициальной версии игры для ПК. В её основе лежит ранее утёкшая сборка для Xbox Series, а для адаптации к Windows разработчики используют инструменты искусственного интеллекта.

По данным TalkEsport, сборка проекта CGBJ уже появилась на торрент-трекерах. Заявленная производительность составляет 25–30 кадров в секунду, однако игра страдает от многочисленных ошибок и утечек памяти.

Работоспособность сборки пока не получила независимого подтверждения. Кроме того, специалисты Bitdefender уже обнаружили вредоносное ПО, распространяемое под видом ПК-версии GTA VI.