Яндекс Фабрика запустила интернет-магазины четырёх собственных брендов: бытовой техники Tuvio, товаров для дома Pragma, аксессуаров для электроники Commo и одежды Muted. Также заработал общий магазин с ассортиментом всех 11 брендов подразделения.

На сайтах доступны полные коллекции товаров, тематические подборки и персональные рекомендации. В общем магазине также публикуются видеообзоры и новости компании.

В дальнейшем Яндекс Фабрика планирует запустить программу лояльности со скидками ко дню рождения и специальными предложениями. Собственные интернет-магазины также появятся у пяти других брендов: Junion, Nocord, Lunnen, Raskat и Cubits.

При этом товары компании продолжат продаваться на маркетплейсах и в розничных сетях.