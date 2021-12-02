STARWIND представила ультразвуковые увлажнители HC2315 и SHC2325 с интервальным увлажнением

Компания STARWIND представила ультразвуковые увлажнители STARWIND SHC2315 и SHC2325. Одна из особенностей новинок – интервальный режим, который обеспечивает постоянное увлажнение и значительно экономит электроэнергию.

Комфортный уровень влажности в помещении составляет 40-60%. Его сложно поддерживать при включенном отоплении, нагревании воздуха тепловыми приборами или при работающем кондиционере – все они «сушат» воздух. Сухой воздух негативно влияет на состояние человека, домашних животных, растений и предметы интерьера. Благодаря увлажнителям воздуха компенсируется недостаток влажности и создаётся здоровый микроклимат в помещении.

STARWIND SHC2315

В моделях STARWIND SHC2315 и SHC2325 реализован режим интервального увлажнения воздуха: прибор делает минутную паузу между выбранным режимом работы – 1, 3 или 5 минут. В таком режиме устройства значительно дольше работают по сравнению с режимами постоянного увлажнения и существенно экономят расход электроэнергии – при паузах снижается ее потребление. Всё управление происходит через сенсорную панель.

STARWIND SHC2325

Резервуар для воды в двух моделях вмещает до 3-х литров воды, и обеспечивает беспрерывное увлажнение в помещении до 11 часов. Кроме того, в увлажнителях предусмотрен «Ночной режим», отключающий всю световую индикацию дисплея, что благоприятно скажется на отдыхе.

Увлажнители STARWIND SHC2315 и SHC2325 уже доступны для покупки в России.