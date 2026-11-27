OpenAI исправила ошибку в системе учёта использования нейросетей, из-за которой пользователи GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol могли выполнять больше задач, чем предусматривали условия подписки.

Как сообщил сотрудник OpenAI Тибо Соттьо, компания обнаружила, что использование новых моделей ошибочно учитывалось по заниженной стоимости. После исправления одинаковые задачи начали расходовать большую часть доступного лимита.

По сравнению с прошлой неделей пользователи теперь будут достигать ограничений на 40% быстрее при работе с GPT-6.2 Astra и на 25% быстрее с GPT-6.2 Sol. При этом OpenAI утверждает, что новые модели по-прежнему расходуют лимиты эффективнее предшественников GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

Стоимость подписок и дополнительных платных запросов не меняется. Ранее использованные лимиты компания пересчитывать не будет. Другие модели изменение не затрагивает.

В качестве компенсации OpenAI предоставит пользователям тарифов Go, Plus, Pro и Business один дополнительный сброс лимитов. Воспользоваться им можно в настройках ChatGPT, в разделе Usage. Возможность действует в течение месяца.

Таким образом, формально ограничения подписок не изменились, но после исправления ошибки пользователи смогут выполнить меньше одинаковых задач до достижения лимита.