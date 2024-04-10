Стали известны 7 цветов, в которых выйдет iPhone 16 Plus

Китайский инсайдер Fixed focus digital опубликовал список цветов, в которых может выйти будущий iPhone 16 Plus. Всего их семь: синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый.

Никаких подробностей информатор не привел, поэтому пока неизвестно, будут ли какие-то из цветов эксклюзивами для iPhone 16 Plus или же в аналогичных расцветках выйдет и базовый iPhone 16. Предполагаем, что если утечка окажется верной, то в семи цветах представят оба смартфона.

Ранее анонимный инсайдер раскрыл новые цвета титанового iPhone 16 Pro. В частности, по его данным, устройства получат, как новые цветовые варианты, так и переработанные старые.