Инсайдер раскрыл новые цвета титанового iPhone 16 Pro

Предстоящие модели Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max представят в новых титановых цветах – «космическом черном» (space black) и «розовом» (rose), сообщил анонимный инсайдер на Weibo.

«Розовый» цвет заменит синий (blue titanium), в котором сейчас доступны модели iPhone 15 Pro, а «комический черный» – «черный титан». По информации источника, iPhone 16 Pro в цвете «space black» будет похож на iPhone 14 Pro в одноименной расцветке.

Кроме того, «натуральный титан» (natural titanium) будет более серым, а «белый титан» (white titanium) – больше похож на «серебристый» iPhone 14 Pro.

При этом месяц назад инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) также рассказал о двух новых цветах Pro-версий iPhone 16 – Desert Titanium (золотой) и Titanium Gray (серый). Поэтому, «розовый» iPhone 16 Pro вполне может оказаться оттенком «розовое золото», а более серый «натуральный титан» – Titanium Gray.