Стала известна ориентировочная дата выхода Windows 12

В июне 2024 года ожидается выпуск Windows 12, согласно информации издания Commercial Times. Новая операционная система от Microsoft обещает необычные возможности искусственного интеллекта. Одной из ключевых функций будет непрерывное отслеживание работы ПК с последующим повышением производительности.

Интересно отметить, что новая версия Windows выходит каждые шесть лет, но Windows 12 выйдет уже через три года после предыдущей версии, Windows 11.

Кроме того, 25 ноября компания сообщила об ошибке в функции Narrator для Windows 11 версии 23H2. Microsoft обещает исправить эту проблему и рекомендует переустановить операционную систему в случае, если Narrator необходим пользователю.