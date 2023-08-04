Стала известна дата презентации и старта продаж iPhone 15 и других новинок Apple

В преддверии большой осенний презентации Apple, в Сети всё больше появляется подробностей о грядущих новинках компании. Сегодня профильное издание 9to5Mac раскрыло дату этого мероприятия и день старта продаж анонсированных на нём устройств.

По мнению редакции, презентация Apple состоится в среду 13 сентября, а предварительные заказы на новинки компания начнёт собирать в пятницу 15 сентября, но старт продаж будет только через неделю — 22 сентября.

Вышеизложенные даты, источник подкрепляет полученной информацией от сотрудников, работающих в этой сфере и которых попросили не брать выходные на 13 сентября, что напрямую намекает на презентацию в этот день. Кроме этого, в прошлом году линейка iPhone 14 также была представлена в среду, и, со слов редакции, этот день недели чаще всего рассматривается компанией для анонсов.

Ожидается, что 13 сентября Apple представит базовые iPhone 15‌ и 15‌ Plus, флагманы iPhone 15 Pro‌ и ‌15 Pro‌ Max, а также смарт-часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.