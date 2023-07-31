Вся серия iPhone 15 получит USB-C и «динамический остров»

Агентство Bloomberg опубликовало информацию о предстоящих изменениях в следующих смартфонах Apple, включая iPhone 15 Pro.

Согласно информации, все смартфоны из линейки iPhone 15, включая iPhone 15 Pro, будут оснащены разъемом USB-C вместо привычного Lightning. Это позволит увеличить скорость передачи данных со смартфонов на компьютер. Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus получат «динамический остров» вместо «чёлки» для фронтальной камеры, что впервые было представлено в iPhone 14 Pro.

Смартфоны iPhone 15 и 15 Plus будут иметь дизайн, близкий к предшествующим моделям, но обещают получить множество новых функций и обновленный чип A16, как у iPhone 14 Pro. Аналитик Марк Гурман назвал iPhone 15 и 15 Plus крупнейшим обновлением в линейке с 2020 года. Интересно, что задняя крышка будет съёмная, как это было в iPhone 4.

Что касается iPhone 15 Pro и Pro Max, эти модели получат дисплей, изготовленный с использованием технологии литья под низким давлением LIPO, которая ранее была впервые применена в Apple Watch. Это позволит уменьшить рамки экрана устройств с 2,2 мм до 1,5 мм, что создаст более элегантный и современный вид. Также Apple планирует использовать технологию LIPO и в своих планшетах.

Для Pro-моделей iPhone 15 компания собирается использовать корпусы из титанового сплава вместо нержавеющей стали. Это сделает устройства прочнее, легче и менее подверженными загрязнениям. Переход на титановый корпус может повлечь за собой некоторое увеличение стоимости смартфонов, однако точные цифры пока неизвестны. Также грани корпуса будут менее острыми, что добавит удобства при длительном использовании.

Еще одним интересным нововведением в Pro-моделях будет программируемая кнопка Action Button, которая заменит традиционный переключатель режима звука на боковой панели. Эта кнопка будет настраиваемой и позволит пользователям выполнить различные действия, такие как включение фонарика или запуск камеры.

Согласно прогнозам, презентация смартфонов из линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года.