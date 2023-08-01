Инсайдер под ником ShrimpApplePro рассказал новые подробности про грядущие Apple Watch Series 9. По его данным, новая версия часов будет работать на совершенно новом процессоре, что значительно увеличит рост в скорости работы.

Более того, Apple Watch Series 9 получат новый цвет корпуса — розовый. Он добавится в палитру к черному и серебристому исполнению. Стальные версии останутся без изменений.

Интересно, что упаковка часов станет гораздо компактнее. Это позволит Apple перевозить больше партий устройств в точки сбыта и также внести свой вклад в экологию.