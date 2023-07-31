iPhone 15 Pro получит съёмную крышку из iPhone 4

В преддверии анонса iPhone 15-й серии в Сети всё больше появляется информации об их технических особенностях. Сегодня инсайдер Марк Гурман из Bloomberg заявил, что модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат редизайн конструкции корпуса, который упростит ремонт устройств.

iPhone 14

По его словам, гаджеты получат съёмную крышку задней части смартфона, как это было изначально реализовано в iPhone 4 и 4S, а позже в «бюджетных» iPhone 14 и 14 Plus. Такие изменения существенно удешевят ремонт, а многие пользователи смогут самостоятельно делать замену в домашних условиях.

Сейчас, чтобы заменить заднее стекло у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max нужно разбирать всё устройство, либо срезать лазером повреждённую панель на специальном станке, который есть в единичных мастерских.

Анонс iPhone 15-й серии ожидается в сентябре.