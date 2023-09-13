Стал известен объём ОЗУ во всей линейке iPhone 15

Вчера Apple представила базовые смартфоны iPhone 15/15 Plus и флагманы iPhone 15 Pro/15 Pro Max, но традиционно не рассказала об объёме оперативной памяти. Несмотря на то, что смартфонов ещё нет на руках у пользователей, искатели «утечек» уже нашли точные данные объёма ОЗУ у новых iPhone.

Профильное издание MacRumors в симуляторе кода программного обеспечения Apple «XCode» нашли подробное описание установленного объёма ОЗУ у всей линейке iPhone 15. Согласно источнику, базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены 6 Гб оперативной памяти, как и прошлогодние «прошки», а флагманы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили по 8 Гб. Увеличенный объём ОЗУ повысит производительность системы и поможет лучше работать смартфону в режиме многозадачности, дольше не выгружая приложения из памяти.

Напомним, ранее код программы XCode уже не однократно раскрывал точные данные по характеристикам iPhone.