Представлены iPhone 15 и iPhone 15 Plus с Dynamic Island

Apple представила новые iPhone 15 и 15 Plus. Из классных обновлений — островок Dynamic Island (раньше был только у Pro-версий), порт USB-C и 48-мегапиксельная камера.

Базовая серия получила новые цвета. Теперь есть голубой, светло-зеленый, желтый, белый, черный и розовый. Выглядят расцветки весьма симпатично. Задняя панель выполнена из стекла и имеет текстурированное матовое покрытие, а рамка выполнена из аэрокосмического алюминия.

У iPhone 15 и15 Plus диагонали дисплеев в 6,1 дюймов и 6,7 дюймов соответственно. Dynamic Island с уведомлениями в режиме реального времени получили обе версии.

Смартфоны оснастили Super Retina XDR экранами с пиковой яркостью HDR в 1600 нит. В солнечную погоду на улице пиковая яркость будет достигать 2000 нит, по словам Apple, это в два раза лучше, чем у устройств предыдущего поколения.

Обновление по части камеры — 48-мегапиксельный модуль. Также за счет аппаратного и программного обеспечения появилась дополнительная опция 2x телефото. Она обеспечивает пользователям три уровня увеличения — 0,5 x, 1x, 2x – впервые в системе с двумя камерами iPhone.

Примеры фото, сделанные на iPhone 15

Процессором служит A16 Bionic. Производитель обещает потребление на 20% меньше энергии и более быструю работу. Все это в сравнении с предыдущими поколениями, конечно же.

5-ядерный графический процессор получил на 50% большую пропускную способность памяти для обеспечения плавной графики при потоковой передаче видео и воспроизведении игр.

Стоимость iPhone 15 и iPhone 15 Plus стартует с $799 и $899 в США. Какие ценники будут в России пока вопрос хороший.

Все цены на iPhone 15 и 15 Plus в зависимости от версий:

iPhone 15 (128 Гб) — $799;

iPhone 15 (258 Гб) — $899;

iPhone 15 (512 Гб) — $1099;

iPhone 15 Plus (128 Гб) — $899;

iPhone 15 Plus (258 Гб) — $999;

iPhone 15 Plus (512 Гб) — $1199.

Предварительные заказы запустятся уже в пятницу, 15 сентября, в свободную продажу новинки поступят с 22 сентября.

Также сегодня были представлены новые Apple Watch Series 9, о них почитать можно тут.