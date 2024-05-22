Создана электрическая ложка, делающая еду солёной

Японская компания Kirin Holdings запускает в продажу электрическую ложку Electric Salt Spoon, которая делает еду солёной. Её разработали cовместно с профессором Университета Мэйдзи Хомеем Мияшитой, который ранее продемонстрировал эффект улучшения вкуса на прототипах электрических палочек для еды.

Принцип работы прост – пластиковая ложка с металлическими элементами передаёт слабый электрический разряд, который воздействует на молекулы ионов натрия на языке и тем самым меняет вкус пищи.

Kirin заявила, что технология имеет особое значение в Японии, где средний взрослый человек потребляет около 10 граммов соли в день. Это вдвое больше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения.

Интересно, что продукт стал первой технологией, которую коммерциализировали после получения Шнобелевской премии за необычные и причудливые исследования. В мае компания планирует продать 200 электрических ложек по цене $127, после чего расширять производство.