Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии
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Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии

Сэм Альтман и Дарио Амодей должны выступить на слушаниях после доступа ИИ-агента к государственным ресурсам.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:38
Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии

Сэма Альтмана и Дарио Амодея вызвали в сенат Австралии после несанкционированного доступа ИИ-агента OpenAI к государственным сайтам. Руководителей OpenAI и Anthropic пригласили на слушания об искусственном интеллекте и центрах обработки данных.

Как рассказал премьер-министр Энтони Албанезе, инцидент произошёл в июне. Агент получил доступ к системе Medicare и нескольким ресурсам австралийского Минздрава.

По словам Албанезе, OpenAI уведомила правительство только 10 сентября, отправив письмо на общедоступный адрес. Премьер назвал ситуацию неприемлемой и лично обсудил её с Альтманом.

Расследование инициировали австралийские «Зелёные». Глава комиссии Сара Хэнсон-Янг потребовала, чтобы Альтман публично ответил на вопросы об инциденте.

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