Сэма Альтмана и Дарио Амодея вызвали в сенат Австралии после несанкционированного доступа ИИ-агента OpenAI к государственным сайтам. Руководителей OpenAI и Anthropic пригласили на слушания об искусственном интеллекте и центрах обработки данных.

Как рассказал премьер-министр Энтони Албанезе, инцидент произошёл в июне. Агент получил доступ к системе Medicare и нескольким ресурсам австралийского Минздрава.

По словам Албанезе, OpenAI уведомила правительство только 10 сентября, отправив письмо на общедоступный адрес. Премьер назвал ситуацию неприемлемой и лично обсудил её с Альтманом.

Расследование инициировали австралийские «Зелёные». Глава комиссии Сара Хэнсон-Янг потребовала, чтобы Альтман публично ответил на вопросы об инциденте.