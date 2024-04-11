Sony Xperia 1 VI появился на качественных рендерах

Sony если и делает новые смартфоны, то всегда старается делать это по-тихому, но не в этот раз. Согласно информации от инсайдера OnLeaks, японская компания разрабатывает Sony Xperia 1 VI. Хотя внешне он похож на своего предшественника Xperia 1 V, его габариты будут другими.

Например, нестандартное соотношение сторон 21:9 больше не используется и Sony возвращается к традиционному 20:9. Однако такие привычные элементы, как разъём 3,5 мм, отдельная кнопка для камеры и другие функции, останутся на своих местах.

Дата анонса нового смартфона пока неизвестна.