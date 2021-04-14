Sony презентовала два новых флагмана

Компания Sony представила третье поколение флагманских смартфонов Xperia. Это модели Xperia 1 и Xperia 5.

Первый девайс получил процессор Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ постоянной памяти плюс карта памяти, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Есть защита Corning Gorilla Glass.

Основная камера четвертная — все модули по 12 МП. Фронтальная — 8 МП. Установлена оптика Zeiss. Из мелочей отметим разъём для наушников 3,5 мм, а также аккумулятор на 4500 мАч.

Xperia 5 отличается меньшим экраном — AMOLED, 6,1 дюйма, с разрешением FullHD. Такте отличием является меньший объём памяти — 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной, карты памяти нет. Основная камера — тройная по 12 МП. Остальные характеристики идентичны старшей модели.

Как отмечается, обе версии появятся летом. Цена на первую — ориентировочно 100 тысяч рублей.