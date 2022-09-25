Как установить эмодзи-статус в Telegram: простые шаги

В Telegram с недавним обновлением добавилась возможность ставить статус в виде эмодзи. Функция доступна Premium-подписчикам. Рассказываем как поставить в Telegram статус эмодзи или собственное изображение.

Для начала нужно обновить Telegram до версии 9.0. Далее переходим в настройки:

Стандартный пак анимированных эмодзи довольно большой. Чтобы поставить его, нужно нажать на шестеренку «Настройки». Прямо под вашим именем будет располагаться графа «Установить эмодзи-статус».

Если зажать конкретный эмодзи-статус, раскроется панель с выбором периода его установки — 1/2/8 часов, 2 дня или другой срок.

Для тех, кто хочет создать свой кастомный статус в Telegram инструкция следующая:

Подготовьте png-изображение размером 100 на 100 пикселей. Также можно использовать видео или gif-файл;

Открыть бот @Stickers, в нем ввести команду /newemojipack. Выпадет выбор типа эмодзи: статический, анимированный или видео;

Далее напишите название вашего стикер-пака;

Загрузите изображение, видео или анимацию, максимальный вес — 128 Кб;

Выберите любой эмодзи, нажмите /publish, далее /skip и введите название.

Теперь в настройках можно также установить кастомный статус, как и любой другой базовый.

Кстати, оформить Premium-подписку дешевле всего через бот в Telegram. Там стоимость составляет 299 рублей, инструкцию читать здесь.

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