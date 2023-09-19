Смартфоны Xiaomi 13T и 13Т Pro будут существенно дешевле серии Xiaomi 13

Инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал европейские цены на смартфоны Xiaomi 13T и 13Т Pro, которые будут глобальными версиями флагмана Redmi K60 Extreme Edition.

По словам информатора, Xiaomi 13T в конфигурации 8/256 Гб будет стоить 650 евро (67 000 ₽). Ценник на Xiaomi 13T Pro будет начинаться с 800 евро (82 500 ₽) за базовую модель на 12/256 Гб и достигать 1000 евро (103 150 ₽) за вариант с 16 Гб/1 ТБ памяти.

Для сравнения, в Европе в день старта продаж Xiaomi 13, его ценник составлял 1000 евро (103 150 ₽) за конфигурацию 8/256 Гб, а стоимость Xiaomi 13 Pro — 1300 евро (133 900 ₽) за вариант на 12/256 Гб памяти.

Презентация Xiaomi 13T и 13Т Pro состоится 26 сентября.

Напомним, недавно стало известно, что грядущие смартфоны получат длительную поддержку программного обеспечения, а также инсайдеры рассказали о технических характеристиках флагмана.