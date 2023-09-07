Официально: Xiaomi 13T и 13T Pro получат длительную поддержку ПО

В прошлом месяце Xiaomi заявила, что её новый флагман Redmi K60 Extreme Edition получит длительную поддержку программного обеспечения, а сегодня компания сообщила о планах расширения списка смартфонов «долгожителей».

В рамках промо-кампании грядущих Xiaomi 13T и 13T Pro, директор по связям с общественностью Xiaomi Даниэль Дежарле заявил, что эти смартфоны будут получать OTA-обновления прошивки MIUI в течение пяти лет, а ОС Android в течении четырёх. Это означает, что в будущем девайсы гарантированно получат операционную систему Android 17.

Презентация Xiaomi 13T и 13T Pro состоится 26 сентября. Что касается «железа» флагмана, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.