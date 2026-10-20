Xiaomi 18 Pro может выйти в Европе по цене от 1449 евро, а 18 Pro Max — за 1849 евро. По данным Android Authority, европейские версии также могут получить менее ёмкие аккумуляторы, чем модели для Китая.

Предполагаемая ёмкость батареи Xiaomi 18 Pro составляет 6000 мА·ч, а 18 Pro Max — 7050 мА·ч. Такие значения указаны в карточках европейского реестра энергетической маркировки EPREL, обнаруженных YTECHB.

Если указанная в утечке цена подтвердится, Xiaomi 18 Pro в начальной конфигурации окажется всего на 50 евро дешевле прошлогоднего Xiaomi Ultra.

Оба смартфона уже представлены в Китае.