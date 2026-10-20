OpenAI добавила защиту личных переписок в ChatGPT
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OpenAI добавила защиту личных переписок в ChatGPT

Для доступа потребуется четырёхзначный код или биометрическая аутентификация.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:12
OpenAI добавила защиту личных переписок в ChatGPT

OpenAI представила новую функцию Locked Chats для ChatGPT, позволяющую скрывать личные переписки от посторонних. Защищённые чаты исчезают из обычной истории, закреплённых бесед и результатов поиска, но остаются доступными владельцу аккаунта.

Чтобы скрыть переписку, достаточно открыть меню чата и выбрать пункт «Заблокировать чат». При первом использовании потребуется установить четырёхзначный PIN-код, который будет действовать на всех устройствах с одной учётной записью OpenAI.

Получить доступ к скрытым беседам можно через раздел Locked Chats в «Проектах». На iPhone дополнительно поддерживаются Face ID и Touch ID, а на Android можно использовать разблокировку устройства. Новые переписки также можно сразу создавать в защищённом разделе.

Есть важное ограничение: если пользователь забудет PIN-код и решит его сбросить, все заблокированные чаты и связанные с ними файлы будут безвозвратно удалены. Восстановить их через поддержку OpenAI не получится.

При этом функция не обеспечивает сквозное шифрование и не меняет настройки хранения данных или их использования для обучения моделей. Она предназначена прежде всего для защиты переписок от посторонних, например при демонстрации экрана или использовании общего устройства.

Locked Chats постепенно становится доступна пользователям ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. Функция работает в веб-версии, мобильных приложениях и новом десктопном клиенте.

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