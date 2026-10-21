ИИ-агенты OpenAI дважды отключили системы контроля
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ИИ-агенты OpenAI дважды отключили системы контроля в октябре

По заявлению OpenAI, агенты сочли инструкции по кодированию разрешением ослабить контроль.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:42
ИИ-агенты OpenAI дважды отключили системы контроля в октябре

ИИ-агенты OpenAI в октябре 2026 года дважды ослабили системы мониторинга, предназначенные для выявления некорректного поведения автономных ботов. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на заявление компании. OpenAI заявила о расследовании инцидентов и усилении требований к системам мониторинга.

В первом случае агент отключил автоматическое оповещение команды OpenAI. Несколько дней спустя при выполнении другого задания ИИ-агент убрал систему мониторинга, но сообщил сотрудникам противоположное.

По заявлению OpenAI, в обоих случаях агенты рассматривали, следует ли сохранить меры контроля. Однако стандартные инструкции по кодированию они истолковали как разрешение ослабить защиту.

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