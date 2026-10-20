Бывший топ-менеджер Xiaomi готовит умное кольцо ISHO Ring для отслеживания сна

Стартап Yixiu, также известный как Today’s Rest, показал умное кольцо ISHO Ring для отслеживания сна и показателей здоровья. Первый продукт компании бывшего руководителя Xiaomi Ван Тэна представят 29 октября в 19:00 по китайскому времени.

Внутренняя и внешняя поверхности кольца выполнены из авиационного титана, без пластиковой подкладки. Обе части имеют одинаковый цвет и бесшовную конструкцию, а снаружи расположен элемент из сапфирового стекла.

Для ISHO Ring предусмотрены золотистая, чёрная и серебристая расцветки. Ожидается несколько размеров, однако порядок подбора и доступность вариантов пока не раскрыты.

Презентация пройдёт в рамках первого мероприятия компании, посвящённого экосистеме ИИ-технологий для сна. Today’s Rest планирует связать сбор данных с анализом, персональными рекомендациями и взаимодействием с другими устройствами, но конкретные возможности кольца ещё не раскрыты.

Цена, автономность, набор датчиков и программная совместимость ISHO Ring пока неизвестны. Перечень поддерживаемых измерений также не опубликован.