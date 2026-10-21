Вот так будут выглядеть приложения на iPhone Duo

Релиз iPhone Duo запланирован на 23 октября, но в App Store уже появились скриншоты встроенных приложений Apple, адаптированных для складного смартфона. Они демонстрируют, как будет использоваться внутренний дисплей устройства в повседневной эксплуатации.

Судя по изображениям, многие приложения получили интерфейс, напоминающий версии для планшетов iPad, где в альбомной ориентации они используют боковые панели для навигации. Другие программы задействуют всю площадь экрана для большего пространства для просмотра. В некоторых приложениях есть двойной режим просмотра, выходящий за рамки боковой панели навигации.

В iPhone Duo используется вертикальная панель Dock и вертикальные навигационные панели справа от дисплея как в открытом, так и в закрытом состоянии. Исключением является открытый режим, когда iPhone Duo расположен вертикально, подобно iPad в портретной ориентации. В этом случае навигационные панели остаются внизу интерфейса.

Опубликованные скриншоты не показывают одновременное использование двух программ или нескольких окон одного и того же приложения, как в Safari, хотя обе эти функции будут доступны.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал подробные характеристики iPhone Duo.