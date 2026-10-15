HONOR привезла в Россию X9e Pro с батареей 11 000 мА·ч за 42 990 рублей

В России начались продажи HONOR X9e Pro. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 10 000 нит.

В основе устройства Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Главной особенностью стала кремний-углеродная батарея ёмкостью 11 000 мА·ч с поддержкой зарядки 80 Вт и обратной зарядки до 27 Вт.

Корпус соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K. Производитель также заявляет устойчивость к падениям с высоты до трёх метров на гладкую поверхность и испытания с погружением на глубину до 10 метров.

Основная камера получила сенсор на 108 Мп и оптическую стабилизацию. Также предусмотрен отдельный режим для подводной съёмки.

HONOR X9e Pro доступен в России по следующим ценам:

6/256 ГБ — 42 990 рублей

8/256 ГБ — 45 990 рублей

Корпус смартфона представлен в фиолетовом, терракотовом, золотистом и чёрном цветах.