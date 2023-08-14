Представлен Redmi K60 Extreme Edition — сверхдоступный флагман с 24 Гб ОЗУ

Сегодня на большой презентации, Xiaomi представила складной MIX Fold 3, огромный планшет Pad 6 Max, смарт-браслет Smart Band 8 Pro и последней главной новинкой стал флагман суббренда — Redmi K60 Extreme Edition. Смартфон позиционируется как игровое решение и может предложить флагманскую платформу, которая позволят в играх стабильно держать частоту 144 Гц в разрешении 1,5К, кроме этого, установлена быстрая матрица TCL C7 с рекордной частой ШИМа 2880 Гц, что фактически исключает мерцание.

В остальном, устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 точек и частотой обновления 144 Гц, тач 480 Гц, а максимальная яркость достигает до 2600 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 20 Мп Sony IMX596.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9200 Plus, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 16/256, 16/512, 16/1 ТБ и 24/1 ТБ. Система охлаждения смартфона получила испарительную камеру площадью 5 000 мм2.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX800 с поддержкой OIS, 1/1,49″, f/1.7;

Ширик на 8 Мп f/2.2 с углом захвата 119 градусов;

Макро на 2 Мп (f/2.4).

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт по проводу.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, ИК-порт, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68, порт USB-C и линейный вибромотор. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

В Китае Redmi K60 Extreme Edition поступит в продажу 22 августа по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 2599 юаней (35 950 ₽)

(16/256 ГБ) — 2799 юаней (39 350 ₽)

(16/512 ГБ) — 2999 юаней (41 500 ₽)

(16/1 ТБ) — 3299 юаней (45 650 ₽)

(24/1 ТБ) — 3599 юаней (49 900 ₽).

Ожидается, что смартфон появится на глобальном рынке в сентябре как модель Xiaomi 13T Pro.