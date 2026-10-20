Дизайн смартфонов Samsung Galaxy S27 подтверждён чехлами
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Дизайн смартфонов Samsung Galaxy S27 подтверждён чехлами

Только старшие модели получат редизайн.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:44
Дизайн смартфонов Samsung Galaxy S27 подтверждён чехлами

Сегодня стало известно, что Samsung может представить флагманы Galaxy S27 раньше, чем ожидалось, и, на фоне этой информации авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию с чехлами для всей серии смартфонов.

Судя по изображению, модели S27 Pro и S27 Ultra действительно получат редизайн с большим «плато» модуля камер, а вот смартфоны S27 и S27+ выйдут в схожем дизайне своих предшественников.

Ранее The GEEK подробно рассказывал о возможных изменениях в дизайне смартфонов серии Galaxy S27.

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