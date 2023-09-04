Раскрыты все характеристики Xiaomi 13T Pro

В сети появился снимок с характеристиками Xiaomi 13T Pro. Его опубликовал инсайдер Парас Гуглани. Ожидается, что перечисленную ниже начинку получит европейская версия смартфона, а именно чипсет Dimensity 9200+, 12/16 ГБ оперативной памяти и флеш-памяти на 256/512 ГБ, а также 1 ТБ.

Дисплей получит OLED-панель с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью 2600 нит и поддержкой ШИМ-регулирования на 2880 Гц. Благодаря HDR 10+, пользователи могут ожидать улучшенного качества изображения. За автономность будет отвечать батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощность 120 Вт.

Камеры включают в себя основной модуль Sony IMX707 на 50 Мп (f/1,9) с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную Omnivision OV138 на 13 Мп (f/2,2) и телевик Omnivision OV50D на 50 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера Sony IMX596 на 20 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

На выбор Xiaomi 13T Pro будет доступен в трех цветах: черный, салатовый и голубой. Кроме того, смартфон будет иметь степень защиты корпуса IP68.

Презентация Xiaomi 13T Pro ожидается во второй половине сентября.