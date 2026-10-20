Анонсирован Coolpad Cool X Wide — ультрадоступный смартфон с широким дисплеем

Сегодня в Китае компания Coolpad анонсировала бюджетный смартфон Cool X Wide, который внешне схож с фаблетом HUAWEI Pura X View, ставший очень популярным в поднебесной.

Главной фишкой новинки стал широкий IPS-дисплей на 6,38-дюйма с разрешением 1152х720 точек и частотой 90 Гц с нестандартным соотношением сторон — 14,4:9. На экране с таким форматом будет комфортнее читать электронные книги, сёрфить в браузере и использовать приложения в горизонтальной ориентации.

Coolpad не раскрыла все технические характеристики Cool X Wide. Известно лишь, что смартфон получил основную камеру на 50 Мп + макро «заглушку», сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и будет работать под управлением Android 16. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, а габариты устройства — 150,3 х 94,5 х 8,95 мм.

Когда смартфон поступит в продажу, пока неизвестно, но компания уже открыла сбор предзаказов без оплаты. Базовая версия на 8+128 Гб будет стоить всего 999 юаней (12 386 ₽).