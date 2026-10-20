Опубликованы цены глобальных флагманов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

Профильное издание YTECHB опубликовало вероятные цены глобальных версий Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, а также заявило, что эти устройства получат даунгрейд по ёмкости аккумулятора.

По словам источника, в Европе будут следующие цены:

Xiaomi 18 Pro (256 ГБ) 1449 евро (134 283 ₽)

Xiaomi 18 Pro (512 ГБ) 1649 евро (152 808 ₽)

Xiaomi 18 Pro Max (512 ГБ) 1849 евро (171 341 ₽)

Для сравнения, Xiaomi 17 в Европе дебютировал по цене от 999 евро (92 566 ₽), Pro-версия не выходила глобально, а за ультрафлагман Xiaomi 17 Ultra просили 1499 евро (138 895 ₽).

При этом глобальные версии смартфонов могут получить даунгрейд по ёмкости аккумулятора. Xiaomi 18 Pro будет оснащён АКБ на 6000 мАч вместо 7000 мАч у китайской версии, а Xiaomi 18 Pro Max предложит батарею лишь на 7050 мАч вместо 8500 мАч. Кроме этого, мощность проводной зарядки у модели 18 Pro составит 90 Вт вместо 100 Вт.

Презентация глобальных версий ожидается до конца 2026 года.