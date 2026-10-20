Samsung может представить флагманы Galaxy S27 раньше, чем ожидалось
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Samsung может представить флагманы Galaxy S27 раньше, чем ожидалось

Компания начала планировать массовое производство, но ещё не определилась с типом памяти в старших моделях.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:57
Samsung может представить флагманы Galaxy S27 раньше, чем ожидалось

Актуальная линейка Galaxy S26 была анонсирована 25 февраля 2026 года, а в продажу смартфоны поступили 6 марта. Однако, презентация серии Galaxy S27 может состояться раньше, чем ожидалось — в начале января 2027 года, об этом заявил авторитетный инсайдер Lanzuk.

По словам информатора, компания почти завершила подбор компонентов для грядущих смартфонов и началось планирование массового производства. При этом Samsung продолжает решать, получат ли версии Pro и Ultra новейшую оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5.0, которые могут сделать устройства дороже.

Ожидается, что линейка будет состоять из четырёх моделей — Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Смартфоны Galaxy S27 и S27+ в большинстве регионов выйдут на фирменном чипе Exynos 2700, тогда как Galaxy S27 Ultra может получить Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, если компания преодолеет трудности с перегревом SoC.

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