Смартфоны Samsung Galaxy S20 сняли с производства

Буквально на прошлой неделе Samsung анонсировала флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21. Сразу после анонса стартовал приём предварительных заказов на новинки, а от прошлогодних Galaxy S20, компания начала активно избавляться.

Так стало известно, что Samsung прекратила производство и продажи Galaxy S20 во многих регионах. На официальном сайте компании в США и Великобритании смартфоны нельзя заказать. Там показывается статус “нет в наличии” или “закрыт для заказа”. Местные ритейлеры в лице Best Buy и Mobiles сообщили, что Galaxy S20 сняли с продажи.

Возможно, снятие с продажи связано из-за практически ничем не отличающего функционала новинки от прошлогодней модели.

Сейчас Samsung принимает предварительные заказы на Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В открытой рознице новинки появятся 29 января. В России продажи начнутся с 5 февраля.