Samsung Galaxy S21 FE показали на качественных рендерах

В прошлом году Samsung выпустила “фанатскую” версию флагманского смартфона Galaxy S20. Компания подчеркивала, что Galaxy S20 FE является смартфоном для которого учли все пожелания фанатов бренда. Теперь же стало известно, что наследник FE появится в лице Galaxy S21.

Качественными рендерами поделился инсайдер OnLeaks в своём Твиттере. Дизайн Galaxy S21 FE будет сильно напоминать обычную версию Galaxy S21. Спереди разместится плоской AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с разрешением FullHD+. Также появится круглый вырез под фронтальную камеру.





По предварительным данным Galaxy S21 FE получит чипсет Snapdragon 888 или Exynos 2100, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку зарядки на мощности 25 Вт. Выход новинки ожидается летом 2021 года.