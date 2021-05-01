Samsung случайно показала Galaxy S21 FE на официальном сайте

Ожидаемый Samsung Galaxy S21 FE каким-то случайным образом показался на мексиканской версии сайта компании.

В меню моделей смартфонов появился еще не анонсированный Galaxy S21 FE, а также баннер с надписью «Узнать больше о Galaxy S21 FE». Однако над надписью красовались уже знакомые Galaxy S21 и S21 Ultra.

По слухам, вместо новой линейки Galaxy Note, компания готовит “фанатскую” версию смартфона Galaxy S21 и представит его в августе текущего года на специальном мероприятии.

Galaxy S21 FE станет прямым наследником прошлогоднего Galaxy S20 FE. Он получил хорошие отзывы от поклонников бренда и оптимальное соотношение цены с качеством.