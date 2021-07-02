Apple рекламирует Beats Studio Buds вместе с Samsung Galaxy S21

Флагманский Samsung Galaxy S21 был замечен в рекламе новых беспроводных наушников Beats Studio Buds. Выглядит такое решение довольно странно, ведь разработкой наушников занимается непосредственно Apple.

Видео появилось в карточке товара на официальной странице Beats на Amazon. Также в рекламном ролике, где рассказывается история создания Beats Studio Buds, ключевым устройством используется Galaxy S21.

Стоит предположить, что таким образом Apple показывает, что наушники подходят для любых мобильных операционных систем. Напомним, в качестве чипсета Beats Studio Buds служит Mediatek, а не топовый Apple H1.

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